『ソリド 1/18 ケーターハム セブン 275 アカデミー 2014 レッド Solido CATERHAM SEVEN 275 ACADE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 02時 30分に出品され03月04日 02時 30分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソリド 1/18 ケーターハム セブン 275 アカデミー 2014 レッド Solido CATERHAM SEVEN 275 ACADE



【商品説明】

・Solido製 1/18スケール

・ダイキャスト製



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。