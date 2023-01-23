『JTC エアーチューブリムーバー UD ふそう 日野 いすゞ トラック用 エアーブレーキ キャブサス シートエアーサス エアーチューブ ロック 取り外【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 54分に出品され03月19日 14時 54分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ:6X8、10X12、15X16mm 全長185mm 3本セット