『1305010 POMPKINS リボン刺繍レインコート (サックス， 130cm)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 04時 39分に出品され03月09日 04時 39分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1305010 POMPKINS リボン刺繍レインコート (サックス， 130cm)
【商品説明】
・「サックス」「コン」の2色展開
・サイズ：120cm/130cm/140cm/150cm
・リボンの刺繍がさりげなくかわいい子供用レインコート。
・収納に便利な巾着付きです。
・後ろが長めにデザインされたランドセル対応。
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7592円
671 入札履歴
終了
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