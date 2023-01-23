『1305010 POMPKINS リボン刺繍レインコート (サックス， 130cm)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 04時 39分に出品され03月09日 04時 39分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1305010 POMPKINS リボン刺繍レインコート (サックス， 130cm)



【商品説明】

・「サックス」「コン」の2色展開

・サイズ：120cm/130cm/140cm/150cm

・リボンの刺繍がさりげなくかわいい子供用レインコート。

・収納に便利な巾着付きです。

・後ろが長めにデザインされたランドセル対応。



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。