『血界戦線 K・K コスプレ衣装 コスチューム cosplayイベント演出服 アニメ変装仮装ハロウィン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 01時 22分に出品され03月05日 01時 22分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用（モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。）
セット内容 :写真参照
サイズ：cm(誤差ご多少ございます)。
材質：ポリエステル、綿生地などで製作しました。
お急ぎの方や納期にご要望のあるお客様は恐れ入りますが事前にご確認ください。
【送料】送料無料！
沖縄の場合、2000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。
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落札価格7592円
263 入札履歴
終了
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