カメラアクセサリー ARTISAN&ARTIST* カメラストラップ パラコード×ブラスマルチハンドストラップ ACAM-P04HREBK レッド/ブラック 日【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

カメラストラップ

【商品名】

ARTISAN&ARTIST* カメラストラップ パラコード×ブラスマルチハンドストラップ ACAM-P04HREBK レッド/ブラック 日



【商品説明】

・Body: Parachute cord (nylon); Connection: Nylon; Metal Fittings: Brass

・Color: Camouflage, Black/Blue, Red/Black, Yellow/Black, Pink/White

・Country of Origin: Made in Japan (Made in Japan).

・L235mm

・Weight: 0.2 oz (7 g).



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。