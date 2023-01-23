『イオミック(IOMIC) ブラックアーマー2 Sticky Evolution2.3 有 10本入り イエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 39分に出品され03月11日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イオミック(IOMIC) ブラックアーマー2 Sticky Evolution2.3 有 10本入り イエロー
商品コード：12061136383
型番：4580433848937
カラー：イエロー
樹脂
口径:M60
48g±2g
バックライン有
外径:1.8
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落札価格7592円
956 入札履歴
終了
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