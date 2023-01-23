『イオミック(IOMIC) ブラックアーマー2 Sticky Evolution2.3 有 10本入り イエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 39分に出品され03月11日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イオミック(IOMIC) ブラックアーマー2 Sticky Evolution2.3 有 10本入り イエロー



商品コード：12061136383

型番：4580433848937

カラー：イエロー



樹脂

口径:M60

48g±2g

バックライン有

外径:1.8