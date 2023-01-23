『ABUS(アブス) U GRIP BORDO 5700 80cm BLACK 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 13時 03分に出品され03月19日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ABUS(アブス) U GRIP BORDO 5700 80cm BLACK 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 26.90 cm

重量 : 1.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自転車

自転車アクセサリー タグ ABUS(アブス)

U

GRIP

BORDO

5700

80cm

BLACK

並行輸入品