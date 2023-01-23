『ABUS(アブス) U GRIP BORDO 5700 80cm BLACK 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 13時 03分に出品され03月19日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ABUS(アブス) U GRIP BORDO 5700 80cm BLACK 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 26.90 cm
重量 : 1.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7592円
179 入札履歴
終了
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