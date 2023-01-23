『山下工芸(Yamashita kogei) バスケット ブラウン φ45×H36/44cm 煮柳 スタンドバスケット 布付 33803【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 11時 46分に出品され03月30日 11時 46分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山下工芸(Yamashita kogei) バスケット ブラウン φ45×H36/44cm 煮柳 スタンドバスケット 布付 33803



【商品説明】

・サイズ:φ45×H36/44cm

X07V8T8W8P

【サイズ】

高さ : 41.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。