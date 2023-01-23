『BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 30分に出品され03月20日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 78.00 cm
重量 : 8.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格7592円
276 入札履歴
終了
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