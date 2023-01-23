『アーノルドパーマー トラベルカバー APTC-104 BK/GR【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 01時 15分に出品され04月12日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アーノルドパーマー トラベルカバー APTC-104 BK/GR
【商品説明】
・ストラップの種類: 調節可能
・丈夫なポリステル生地を使用
【サイズ】
高さ : 8.30 cm
横幅 : 28.50 cm
奥行 : 35.29 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7592円
406 入札履歴
終了
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