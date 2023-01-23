『アーノルドパーマー トラベルカバー APTC-104 BK/GR【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 01時 15分に出品され04月12日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アーノルドパーマー トラベルカバー APTC-104 BK/GR



【商品説明】

・ストラップの種類: 調節可能

・丈夫なポリステル生地を使用



【サイズ】

高さ : 8.30 cm

横幅 : 28.50 cm

奥行 : 35.29 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。