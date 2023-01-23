『AFVクラブ 1/35 第二次世界大戦 アメリカ陸軍 M1A1 155mm カノン砲 ロングトム プラモデル FV35295【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 06時 33分に出品され03月31日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AFVクラブ 1/35 第二次世界大戦 アメリカ陸軍 M1A1 155mm カノン砲 ロングトム プラモデル FV35295



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 24.90 cm

奥行 : 39.40 cm

重量 : 550.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。