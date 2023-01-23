『ドアハンガー ランドセル＆リュックハンガー 2段 ランドセルラック ナチュラル ドア ハンガー ランドセル リュック スリム 木目調 収納【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 04時 06分に出品され03月27日 04時 06分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他家具、インテリア（子ども用）
【商品名】
ドアハンガー ランドセル＆リュックハンガー 2段 ランドセルラック ナチュラル ドア ハンガー ランドセル リュック スリム 木目調 収納
【商品説明】
・サイズ 約 幅26×奥行11.5×高さ92.5（cm） ハンガーサイズ：約直径2.5×幅26（cm） 上部ハンガーと下部ハンガーの距離：約62.5（cm）
・用途に合わせて使い方自在 ランドセルやリュック、洋服や小物など用途に合わせて使い方自在の便利な上下2段ハンガーです。リュックやショルダーバッグ、ストールなど幅広く収納が可能で、お子様とご両親で一緒にお使いいただけます。
・素材 本体：スチール（粉体塗装） バー：天然木（ラッカー塗装）
・耐荷重 約10kg（バー1つあたり約5kg）
・重量 約 916g
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7592円
105 入札履歴
終了
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