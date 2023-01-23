ドアハンガー ランドセル＆リュックハンガー 2段 ランドセルラック ナチュラル ドア ハンガー ランドセル リュック スリム 木目調 収納【コストコ お買い得】

商品情報

その他家具、インテリア（子ども用）

【商品名】

ドアハンガー ランドセル＆リュックハンガー 2段 ランドセルラック ナチュラル ドア ハンガー ランドセル リュック スリム 木目調 収納



【商品説明】

・サイズ 約 幅26×奥行11.5×高さ92.5（cm） ハンガーサイズ：約直径2.5×幅26（cm） 上部ハンガーと下部ハンガーの距離：約62.5（cm）

・用途に合わせて使い方自在 ランドセルやリュック、洋服や小物など用途に合わせて使い方自在の便利な上下2段ハンガーです。リュックやショルダーバッグ、ストールなど幅広く収納が可能で、お子様とご両親で一緒にお使いいただけます。

・素材 本体：スチール（粉体塗装） バー：天然木（ラッカー塗装）

・耐荷重 約10kg（バー1つあたり約5kg）

・重量 約 916g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。