『サンリオ(SANRIO) リトルツインスターズ ひな祭りドール 373982【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 18時 42分に出品され03月11日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンリオ(SANRIO) リトルツインスターズ ひな祭りドール 373982
【商品説明】
・(C)1976，2020 SANRIO CO.，LTD.(P)
・ひな壇風台紙付き。
・主な材料・原料:ポリエステル
・本体サイズ:約21.5×9.5×17cm。
・透明ケース入り。
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7591円
798 入札履歴
終了
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