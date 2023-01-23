『サンリオ(SANRIO) リトルツインスターズ ひな祭りドール 373982【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 18時 42分に出品され03月11日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンリオ(SANRIO) リトルツインスターズ ひな祭りドール 373982



【商品説明】

・(C)1976，2020 SANRIO CO.，LTD.(P)

・ひな壇風台紙付き。

・主な材料・原料:ポリエステル

・本体サイズ:約21.5×9.5×17cm。

・透明ケース入り。



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。