『Barbie Animal Lovers Playset Puppy and Bunny Edition 並行輸入【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月18日 00時 51分に出品され05月18日 00時 51分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ FPR48

・パッケージ内容: バービー、犬、ウサギ、ペットボウル、人参、骨、ロープ&バッグ。

・ Barbie sports a Loveシャツ、ブルーとホワイトのストライプスカート。

・ バービーコレクションの一部です。

・ 他にはないバニー。