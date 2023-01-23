『エース トーキョー ショルダーバッグ ウィルカールII マルチポーチ付 350mlペットボトル収納 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 22時 24分に出品され05月07日 22時 24分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エース トーキョー ショルダーバッグ ウィルカールII マルチポーチ付 350mlペットボトル収納 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能

・タテ18cmxヨコ25cmxマチ9cm

・ポケットの数:9(外側3/内側6)

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:230g



【サイズ】

高さ : 4.79 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 28.39 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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ウィルカールII

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350mlペットボトル収納

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