『エース トーキョー ショルダーバッグ ウィルカールII マルチポーチ付 350mlペットボトル収納 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 22時 24分に出品され05月07日 22時 24分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エース トーキョー ショルダーバッグ ウィルカールII マルチポーチ付 350mlペットボトル収納 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能
・タテ18cmxヨコ25cmxマチ9cm
・ポケットの数:9(外側3/内側6)
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ナイロン
・重量:230g
【サイズ】
高さ : 4.79 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 28.39 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7591円
710 入札履歴
終了
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