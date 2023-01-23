『日清丸紅飼料 おとひめS1 沈下 2kg アルミパック入 小分け品ではありません。【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 17分に出品され03月03日 16時 17分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日清丸紅飼料 おとひめS1 沈下 2kg アルミパック入 小分け品ではありません。
【商品説明】
・「おとひめ」は消化吸収のよいタンパクと活力向上させるDHA・りん脂質を豊富に含有した成長促進においては最高峰の配合飼料と言えます。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7567
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落札価格7591円
333 入札履歴
終了
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