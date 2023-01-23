『ペット用品 グッズ 猫おもちゃ ハウス ホイール回転 運動不足 爪研ぎ 玩具 遊び場 観覧車 猫登山フレーム 猫スクラッチボード 猫ベッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 17時 10分に出品され04月06日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー
猫のトレーニングや遊び場に！
遊びながら爪とぎもできます。
コンパクトサイズで置き場所に困らない！
子猫はもちろん、成猫のちょっとした隠れ家作りに
組み立て簡単、移動も楽々
【素材】:ダンボール紙
【サイズ】:61*22*58cm
【カートンサイズ】：62.2*27*60.3cm
【重さ】：約3.4kg
【対象重量】：Ｍ：5ｋｇ以下
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ROYPET キャットタワー 猫ツリー 爪とぎ 全麻縄巻き 240〜265CM高さ 突っ張り 木登り 省スペース ハンモック おもちゃつき，ベージュ
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PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 低め 大型猫 ペット 階段代わり 広いベッド ハウス 隠れ家 爪とぎ 麻紐 多頭飼い シニア猫
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ワンモード キャットタワー (ブラウン)
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Mwpo キャットタワー 大きいハンモック キャットランド 据え置き スリム設計 ベージュ 2つ高いベッド 多頭飼いも (高さ162cm)
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Mwpo キャットタワー 大きいハンモック キャットランド 据え置き スリム設計 2つ高いベッド 多頭飼い (高さ178cm) ライトグレー
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AIFY キャットタワー 突っ張り つっぱりタイプ スリム ハンモック付き 多頭飼い 運動不足解消 ストレス解消 省スペース ポール 安定
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落札価格7591円
449 入札履歴
終了
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