『ペット用品 グッズ 猫おもちゃ ハウス ホイール回転 運動不足 爪研ぎ 玩具 遊び場 観覧車 猫登山フレーム 猫スクラッチボード 猫ベッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 17時 10分に出品され04月06日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー

猫のトレーニングや遊び場に！

遊びながら爪とぎもできます。

コンパクトサイズで置き場所に困らない！

子猫はもちろん、成猫のちょっとした隠れ家作りに

組み立て簡単、移動も楽々



【素材】:ダンボール紙

【サイズ】:61*22*58cm

【カートンサイズ】：62.2*27*60.3cm

【重さ】：約3.4kg

【対象重量】：Ｍ：5ｋｇ以下