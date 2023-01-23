『PS5真・三國無双8 Empires 20周年記念BOX【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 20時 20分に出品され04月21日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PS5真・三國無双8 Empires 20周年記念BOX



【商品説明】

・『真・三國無双8』まで登場の武将全94名が参戦!

・一騎当千の爽快アクションと"国取り"のシミュレーション要素の両方が楽しめる「Empires」シリーズ!

・戦場に刻め! その生き様を。

・戦闘が城を奪い合う「攻城戦」へと進化!

・自由度の高い内政!



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 22.90 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。