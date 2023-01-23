『プラチナ 猫 シルエット キャット 両耳用 ネコ ピアス スタッド ピアス 雑貨 12月 誕生石 タンザナイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 09時 20分に出品され03月13日 09時 20分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラチナ 猫 シルエット キャット 両耳用 ネコ ピアス スタッド ピアス 雑貨 12月 誕生石 タンザナイト
【商品説明】
・キャッチ：シリコンキャッチ
・使用石：天然タンザナイト（12月の誕生石） 約3mm
・寸法：縦5.7×幅5.8mm ポスト0.65φ9.5mm 約0.4g
・素材：プラチナ900（Pt900）
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 7.40 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7590円
625 入札履歴
終了
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