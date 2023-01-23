『プロスペック デジタル編集機 PROSPEC DVE792W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 43分に出品され03月13日 13時 43分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
外形寸法:W118×H32.8×D98.4(mm)。
重量:150g。
消費電流/定格入力電圧:2W以下/DC6V。
映像信号:NTSC(480i)。
映像入力:RCAピン端子×1系統。
【商品説明】
キレイに編集＆カンタン録画使い易く進化したシンプル・スタンダードモデル豊富な画質調整機能を搭載明るさ調整機能11段階色合い調整機能11段階コントラスト調整機能11段階クロマ調整機能11段階シャープネス設定機能ON/OFF3DノイズリダクションON/OFF外形寸法 W118×H32.8×D98.4(mm)重量 150g消費電流/定格入力電圧 2W以下/DC6V映像信号 NT ...
【商品詳細】
ブランド：プロスペック
商品名：プロスペック デジタル編集機 PROSPEC DVE792W
製造元：(株)プロスペック
商品番号：DVE792W
色：ホワイト
【当店からの連絡】
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落札価格7590円
329 入札履歴
終了
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