『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ビビッドピンク MDR-NWBT20N【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 21時 17分に出品され04月08日 21時 17分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ビビッドピンク MDR-NWBT20N



【商品説明】

・NFC搭載でワンタッチ接続

・周囲の騒音を分析し、最適なノイズキャンセリングモードを自動選択するAIノイズキャンセリング機能搭載

・対象年齢: 大人

・騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる、デジタルノイズキャンセリング機能搭載



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 8.70 cm

奥行 : 18.10 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。