『Bianchi （ビアンキ） ミニショルダーバッグ NBTC-35-BLACK【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 03時 57分に出品され04月03日 03時 57分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bianchi （ビアンキ） ミニショルダーバッグ NBTC-35-BLACK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 32.20 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Bianchi

（ビアンキ）

ミニショルダーバッグ

NBTC-35-BLACK