『GolfStyle ゴルフマット 45mm ラフ芝 ゴルフ 練習 マット 素振り スイング アイアン アプローチ Rough Turf 練習【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 53分に出品され03月31日 18時 53分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフ ショットマット
【商品名】
GolfStyle ゴルフマット 45mm ラフ芝 ゴルフ 練習 マット 素振り スイング アイアン アプローチ Rough Turf 練習
【商品説明】
・【アプローチ練習用ラフ芝ゴルフマット】ゴルフのスコアを伸ばすためにはラフからのショットの精度を上げることは必須！ご自宅で簡単に接地できるラフ芝ゴルフマットを開発しました。
・【サイズ／重量】縦幅50cm×横幅75cm×厚さ53mm（人工芝45mm+土台SBRマット8mm）/重量：約1.6kg 【カラー】グリーン＆枯芝カラー 【材質】土台：SBR、芝：PP＋PE 【セット内容】ゴルフマット、練習用ゴルフボール6個
・【リアルなラフショット感覚を追究】PP人工芝にPEの枯芝を模した人工芝を絡ませることにより、本番と同等のショット感覚を実現。実際のゴルフ場に立っているかのような感覚で練習できます。
・【土台にもこだわ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7590円
972 入札履歴
終了
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