『エステシモ セルサート ミライン シャンプー 750ml ホルダー付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 36分に出品され03月07日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
内容量：750ml
ホルダー付き
【商品説明】
説明
もっちり濃密泡で余分な汚れを適切に落とし、柔らかなうるおいのある頭皮をめざしながら、扱いやすい髪へと整える、アミノ酸系ヘッドスパシャンプーです。
【商品詳細】
ブランド：エステシモ
商品名：エステシモ セルサート ミライン シャンプー 750ml ホルダー付き
商品番号：1000424
商品内容：750ミリリットル
【当店からの連絡】
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落札価格7590円
863 入札履歴
終了
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