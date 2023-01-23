『エステシモ セルサート ミライン シャンプー 750ml ホルダー付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 36分に出品され03月07日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

内容量：750ml

ホルダー付き



【商品説明】

説明



もっちり濃密泡で余分な汚れを適切に落とし、柔らかなうるおいのある頭皮をめざしながら、扱いやすい髪へと整える、アミノ酸系ヘッドスパシャンプーです。



【商品詳細】

ブランド：エステシモ

商品名：エステシモ セルサート ミライン シャンプー 750ml ホルダー付き

商品番号：1000424

商品内容：750ミリリットル



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