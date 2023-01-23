『活魚水槽用網 ST-09 扇網 径270mm 柄長さ400mm 深さ200mm 細目3.0ｍｍまたは3.8mm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 17時 17分に出品され04月06日 17時 17分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
活魚水槽用網 ST-09 扇網 径270mm 柄長さ400mm 深さ200mm 細目3.0ｍｍまたは3.8mm
【商品説明】
・池用網
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7590円
136 入札履歴
終了
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