『ハピソン(Hapyson) YF-200B-W チェストライト INTIRAY ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 19分に出品され03月30日 03時 19分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハピソン(Hapyson) YF-200B-W チェストライト INTIRAY ホワイト



【商品説明】

・カラー:ホワイト

・光源:白色ハイパワーLED×2、赤色高輝度LED×2(共にチップ)

・大きさ(mm):約173×50×87

・明るさ:[集光]強 約3600lx/200lm、弱 約1000lx/50lm、微弱 約120lx/7lm [散光]強 約600lx/200lm、弱 約100lx/35lm [ダブル]約 4200lx/400lm [ブースト機能]約 10000lx/600lm

・質量(g):約200(電池含)

X07992LJ9G



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。