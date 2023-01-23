『ロジクール KEYS-TO-GO iK1042CB 第9世代 対応 クラシックブルー ウルトラ ポータブル ワイヤレス キーボード 薄型 超【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 17時 28分に出品され03月07日 17時 28分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ロジクール KEYS-TO-GO iK1042CB 第9世代 対応 クラシックブルー ウルトラ ポータブル ワイヤレス キーボード 薄型 超



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。