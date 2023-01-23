『ロジクール KEYS-TO-GO iK1042CB 第9世代 対応 クラシックブルー ウルトラ ポータブル ワイヤレス キーボード 薄型 超【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 17時 28分に出品され03月07日 17時 28分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロジクール KEYS-TO-GO iK1042CB 第9世代 対応 クラシックブルー ウルトラ ポータブル ワイヤレス キーボード 薄型 超
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7590円
680 入札履歴
終了
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