『木製豪華パズルフレーム アンティークホワイト(50x75cm)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 05時 45分に出品され05月05日 05時 45分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
木製豪華パズルフレーム アンティークホワイト(50x75cm)
【商品説明】
・パズルが色褪せにくいUVカット採用(透明カバー付)
・パズル対応サイズ：75×50cm(10)
・優しいぬくもりを感じる天然木材を使用
・工具不要。壁掛けに便利な紐付き。
【サイズ】
高さ : 1.50 cm
横幅 : 58.00 cm
奥行 : 83.00 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7590円
592 入札履歴
終了
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