『カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース CM【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 19時 19分に出品され04月08日 19時 19分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース CM



【商品説明】

・ショルダー全長:45cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ25.5cmxヨコ33cmxマチ16cm

・ポケットの数:4(外側0/内側4)

・付属ポーチ:タテ17cmxヨコ25cmxマチ2cm/重量:80g/ポケットの数:1(外側0/内側1)

・留め具の種類: 無し

・表地: コットン， フェイクレザー

・重量:500g



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 24.40 cm

奥行 : 43.80 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ カシュカシュ

パーテーションキャンバストートバッグL

01-00-63293

レディース

CM