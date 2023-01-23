『カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース CM【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 19時 19分に出品され04月08日 19時 19分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース CM
【商品説明】
・ショルダー全長:45cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ25.5cmxヨコ33cmxマチ16cm
・ポケットの数:4(外側0/内側4)
・付属ポーチ:タテ17cmxヨコ25cmxマチ2cm/重量:80g/ポケットの数:1(外側0/内側1)
・留め具の種類: 無し
・表地: コットン， フェイクレザー
・重量:500g
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 43.80 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7590円
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終了
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