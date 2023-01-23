『AKASOOM タープ TCポリコットン 3mx4m 焚き火可 500mm耐水圧 キャンプタープ 難【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 53分に出品され03月03日 07時 53分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：カーキ（3x4m）

サイズ：300cm×400cm

【商品仕様】サイズ：（約）300cm×400cm；収納サイズ：（約）38cm×17cm×15cm；重量：（約）3.63kg；材質:ポリコットン(ポリエステル65%、コットン35%) 付属品:タープ本体、ペグ×8本、ロープ×8本（※ポールとハンマーは付属しておりません）。【当社のカスタマーサービスは、最善のサポートを心がけ、、商品が不具合の場合は、24時間対応しておりますので、。】

【遮熱性・難燃性】耐久性が高く、風合いの良いポリエステル・コットン混紡素材