『エイミーオー AMY O Leaf Vine Eternity Ring 指輪 リング ゴールド シルバー クリスタル レディース アクセサリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 14分に出品され03月21日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
モデル
Leaf Vine Eternity Ring
カラー
ゴールド
シルバー
サイズ
幅：0.25インチ（6mm）
素材
色：ゴールドベルメイユ
キュービックジルコニアペーブクリスタル
低刺激性、鉛、ニッケルフリー
自然にインスピレーションを得たK14ゴールドリング。
パヴェキュービックジルコニアクリスタルで覆われています。
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落札価格7589円
899 入札履歴
終了
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