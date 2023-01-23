『エイミーオー AMY O Leaf Vine Eternity Ring 指輪 リング ゴールド シルバー クリスタル レディース アクセサリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 14分に出品され03月21日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 モデル

Leaf Vine Eternity Ring



カラー

ゴールド

シルバー



サイズ

幅：0.25インチ（6mm）



素材

色：ゴールドベルメイユ

キュービックジルコニアペーブクリスタル

低刺激性、鉛、ニッケルフリー



自然にインスピレーションを得たK14ゴールドリング。

パヴェキュービックジルコニアクリスタルで覆われています。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ エイミーオー

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