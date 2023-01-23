『和 書道 アートパネル 57cm × 57cm Lサイズ 日本製 ポスター おしゃれ インテリア 模様替え リビング 内装 モノクロ シンプ【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 14時 53分に出品され04月29日 14時 53分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「リブ(Lib)」より引用"



【商品名】

和 書道 アートパネル 57cm × 57cm Lサイズ 日本製 ポスター おしゃれ インテリア 模様替え リビング 内装 モノクロ シンプ



【商品説明】

・1分部屋メイク 「スグ」「カンタン」にハイセンスルーム

・アートのデリバリー=ArtDeli プレゼントにも最適です。

・本体サイズ:57cm×57cm×1.5cm

・特殊な印刷技法により発色の良さが自慢です。また耐水性・耐光性に優れます。

・重量:約300g

・高級な絵画用キャンバス・木枠を使用しポスターにはない厚みがあります。その深みを感じる存在感が、空間をオシャレに演出します。



【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 57.00 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。