『The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition [With Book] (Fabric Light Skin Boy)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 01時 12分に出品され03月07日 01時 12分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】1ページ 279*264mm 言語： English 国： アメリカ 1089g ISBN : 9780976990703 対象年齢：8 ~ 12歳 | Lexile?指數 : 660L
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落札価格7589円
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