『Kan Jam Mini Game Set by KanJam【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 05時 24分に出品され04月08日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kan Jam Mini Game Set by KanJam



【商品説明】

・カン詰まりミニゲームセット



【サイズ】

高さ : 13.90 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Kan

Jam

Mini

Game

Set

by

KanJam