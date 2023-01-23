『海洋生物の立体パズル 4Dパズル マリン DX 12個セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 09時 44分に出品され04月22日 09時 44分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
海洋生物の立体パズル 4Dパズル マリン DX 12個セット
【商品説明】
・1箱：12個入り
・BOXサイズ：7×21.5×28.5cm
・※12個セットでの販売となります。
・容器サイズ：7×7×7cm
・製造国：中国/ 発売元：株式会社エイチ・エヌ・アンド・アソシエイツ
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 1.13 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
146 入札履歴
終了
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