『海洋生物の立体パズル 4Dパズル マリン DX 12個セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 09時 44分に出品され04月22日 09時 44分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

海洋生物の立体パズル 4Dパズル マリン DX 12個セット



【商品説明】

・1箱：12個入り

・BOXサイズ：7×21.5×28.5cm

・※12個セットでの販売となります。

・容器サイズ：7×7×7cm

・製造国：中国/ 発売元：株式会社エイチ・エヌ・アンド・アソシエイツ



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。