『トミカ トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N ランボルギーニ カウンタック 25th アニバーサリー 白 完成品 320067【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 00時 14分に出品され03月30日 00時 14分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N ランボルギーニ カウンタック 25th アニバーサリー 白 完成品 320067
【商品説明】
・カウンタックの進化型を再現
・ドア、エンジンフードが開閉可能 ランボルギーニ カウンタック 25th アニバーサリーに新色登場
・版権元商品化許諾済
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 11.50 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
333 入札履歴
終了
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