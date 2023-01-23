『トミカ トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N ランボルギーニ カウンタック 25th アニバーサリー 白 完成品 320067【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 00時 14分に出品され03月30日 00時 14分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N ランボルギーニ カウンタック 25th アニバーサリー 白 完成品 320067



【商品説明】

・カウンタックの進化型を再現

・ドア、エンジンフードが開閉可能 ランボルギーニ カウンタック 25th アニバーサリーに新色登場

・版権元商品化許諾済



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.50 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ トミカ

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