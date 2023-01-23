『東芝(家電) CDラジオカセットレコーダー (シルバー) TY-CDH8(S)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 06時 43分に出品され03月09日 06時 43分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東芝(家電) CDラジオカセットレコーダー (シルバー) TY-CDH8(S)



【商品説明】

・CDプレーヤー 再生可能ディスク:CD、CD-R/RW 再生可能フォーマット:CD-DAフォーマット シャッフル:× プログラム:× リピート:

・カセットテープレコーダー デッキ数:1 オートリバース:× トラック方式:4トラック、2チャンネルステレオ 早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・外部入力:φ3.5ステレオミニジャック(LINE IN) マイク入力:φ3.5ミニジャック ヘッドホン出力:φ3.5ステレオミニジャック 内蔵マイク:× 消費電力:16W リモコン: 入タイマー:× 切タイマー:×

・録音方式:ACバイアス録音 推奨テープ:ノーマルカセットC60 ラジオ 受信周波数



【サイズ】

高さ : 14.70 cm

横幅 : 24.70 cm

奥行 : 33.79 cm

重量 : 2.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。