『バタフライ (Butterfly) ラフィネス・リュック 卓球 バッグ 63310 280:シルバー フリーサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 42分に出品され03月11日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バタフライ (Butterfly) ラフィネス・リュック 卓球 バッグ 63310 280:シルバー フリーサイズ



【商品説明】

・カラー：016・ロゼ

・サイズ：W56xH26xD27cm（幅［56cm］は両サイドポケット含む）

・ポケット：外側／ファスナー付き1つ、内側／オープンタイプ4つ

・留め具の種類: ファスナー

・素材：ポリエステル1680デニール

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 54.60 cm

奥行 : 57.10 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。