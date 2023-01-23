『バタフライ (Butterfly) ラフィネス・リュック 卓球 バッグ 63310 280:シルバー フリーサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 42分に出品され03月11日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バタフライ (Butterfly) ラフィネス・リュック 卓球 バッグ 63310 280:シルバー フリーサイズ
【商品説明】
・カラー：016・ロゼ
・サイズ：W56xH26xD27cm（幅［56cm］は両サイドポケット含む）
・ポケット：外側／ファスナー付き1つ、内側／オープンタイプ4つ
・留め具の種類: ファスナー
・素材：ポリエステル1680デニール
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 12.30 cm
横幅 : 54.60 cm
奥行 : 57.10 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
626 入札履歴
終了
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