『J-FISH ラッシュガード Evo RASHパーカー DEEPCAMO L JMP39125 DEEPCAMO【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 53分に出品され04月01日 04時 53分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ストレッチ素材が最高のフィット感を約束します。 紫外線防止素材の採用で強い日差しやケガから素肌を保護します。 【仕様】 カラー:CAMO・DEEPCAMO サイズ:M・L・XL 素材:ポリエステル88%・ポリウレタン12% UV CUT(紫外線防止)素材・YKKジッパー