『タミヤ male 1/10 電動RCカーシリーズ No.645 SUBARU WRX STI NBR チャレンジ (TT-02シャーシ) オ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 04分に出品され03月08日 08時 04分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タミヤ male 1/10 電動RCカーシリーズ No.645 SUBARU WRX STI NBR チャレンジ (TT-02シャーシ) オ



【商品説明】

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。

・パッケージ重量: 1.92 kg

・主な製造国:日本

・素材: プラスチック



【サイズ】

高さ : 15.60 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 49.40 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。