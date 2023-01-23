『タミヤ male 1/10 電動RCカーシリーズ No.645 SUBARU WRX STI NBR チャレンジ (TT-02シャーシ) オ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 04分に出品され03月08日 08時 04分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タミヤ male 1/10 電動RCカーシリーズ No.645 SUBARU WRX STI NBR チャレンジ (TT-02シャーシ) オ
【商品説明】
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
・パッケージ重量: 1.92 kg
・主な製造国:日本
・素材: プラスチック
【サイズ】
高さ : 15.60 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 49.40 cm
重量 : 1.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
92 入札履歴
終了
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