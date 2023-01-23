『髪飾り 成人式 花 大きい 結婚式 和装 リボン Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼装用 留袖 卒【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 07時 48分に出品され04月20日 07時 48分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
髪飾り 成人式 花 大きい 結婚式 和装 リボン Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼装用 留袖 卒業式 入学式 ヘアーアレンジ (ピンク)8w9500
【商品説明】
・サイズ：[8w9500]コーム 10×10cm
・ミニ 4×4cm （下がり含め全長21cm）
・メイン素材: レーヨン
・素材：正絹
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 17.39 cm
奥行 : 21.39 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
(ソウビエン) 帯揚げ帯締めセット 黒 ブラック 撫子 なでしこ 桔梗 正絹 シルク 絽 フォーマル 夏用 弔事 法事 着物 和装
¥ 7589
(ソウビエン) 帯揚げ帯締めセット 黒 ブラック 紗綾型 正絹 シルク フォーマル 弔事 法事 着物 和装
¥ 7589
(ソウビエン) 重ね衿 黄色 イエロー 緑 金色 無地 ラメ 正絹 三重 4way 振袖向け 和装小物
¥ 7589
(ソウビエン) 重ね衿 橙色 オレンジ 金色 桜 ストライプ 友禅 正絹 三重 4way 振袖向け 和装小物
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 白 ピンク 松竹梅 捻り梅 花 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 水色 ライトブルー カラフル 梅 花 矢羽根 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 白 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 留袖 婚礼 白無垢 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 紫系 カラフル 梅 花 矢羽根 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 帯揚げ帯締めセット 黒 ブラック 紅葉 楓 正絹 シルク フォーマル 弔事 法事 着物 和装
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(ソウビエン) 半衿 黒 白 金色 椿 花 七宝繋ぎ 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 緑 ピンク 椿 花 七宝繋ぎ 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 黄色 橙色 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 紫系 ダークパープル 赤 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 白 金色 梅 花 矢羽根 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 留袖 婚礼 白無垢 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 黄土色 オークル カラフル 梅 花 矢羽根 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 黒 赤 金色 椿 花 七宝繋ぎ 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
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(ソウビエン) 半衿 黒 白 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 白 赤 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
落札価格7589円
248 入札履歴
終了
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