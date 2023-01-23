『髪飾り 成人式 花 大きい 結婚式 和装 リボン Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼装用 留袖 卒【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 07時 48分に出品され04月20日 07時 48分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

髪飾り 成人式 花 大きい 結婚式 和装 リボン Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼装用 留袖 卒業式 入学式 ヘアーアレンジ (ピンク)8w9500



【商品説明】

・サイズ：[8w9500]コーム 10×10cm

・ミニ 4×4cm （下がり含め全長21cm）

・メイン素材: レーヨン

・素材：正絹



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 17.39 cm

奥行 : 21.39 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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