『Lulus ルルズ ハーブロッキングチェア?エメラルド? プリザーブドフラワー バラ サイズ:W18cm D7cm H10.5cm ハーブ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 15時 23分に出品され04月30日 15時 23分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lulus ルルズ ハーブロッキングチェア?エメラルド? プリザーブドフラワー バラ サイズ:W18cm D7cm H10.5cm ハーブ
【商品説明】
・アンティーク調ミニロッキングチェアの アレンジメントです！?
・サイズW18cm D7cm H10.5cm
・バラの他、ルリタマアザミ、 オレガノケントビューティー、スモークツリー、サンウィーバイン、ミモザ、アジサイといった、 人気花材のプリザーブドフラワー、 ドライフラワーを贅沢に使ったハーブクラフト インテリア雑貨です！
・プリザーブドフラワーのグリーンの素敵なバラをメインに使った作品で、作品名の「エメラルド」は、「宝石のような」、「優雅な」という意味で 付けました。
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
693 入札履歴
終了
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