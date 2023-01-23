『RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) トラリクス クロマティック フルカスタムキット ホワイトレッド 0620-AC210107【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 21時 58分に出品され05月03日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) トラリクス クロマティック フルカスタムキット ホワイトレッド 0620-AC210107



【商品説明】

・TRALYX/TRALYX SLIM/TRALYX SX/TRALYX XL 専用カスタマイズキット