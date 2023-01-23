『RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) トラリクス クロマティック フルカスタムキット ホワイトレッド 0620-AC210107【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 21時 58分に出品され05月03日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) トラリクス クロマティック フルカスタムキット ホワイトレッド 0620-AC210107
【商品説明】
・TRALYX/TRALYX SLIM/TRALYX SX/TRALYX XL 専用カスタマイズキット
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¥ 7587
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¥ 7587
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) ロードバイク スポーツサングラス サイクリング 自転車 アウトドア セーリング ヨット ジョ
¥ 7587
落札価格7589円
11 入札履歴
終了
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