『シュライヒ ファームワールド 動物病院とペット フィギュア 42502【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 09時 08分に出品され03月24日 09時 08分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シュライヒ ファームワールド 動物病院とペット フィギュア 42502
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 23.10 cm
奥行 : 38.70 cm
重量 : 830.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
484 入札履歴
終了
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