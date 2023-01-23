『Mamma Mia Plus【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 15時 17分に出品され04月14日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Abacus」より引用"
【商品名】
Mamma Mia Plus
【商品説明】
・Uwe Rosenberg作
・プレイ人数：2~6人
・プレイ時間：60分
・ルール和訳はインターネットに公開されています。
・対象年齢：10歳以上
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 19.80 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
368 入札履歴
終了
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