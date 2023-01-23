『Mamma Mia Plus【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 15時 17分に出品され04月14日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Abacus」より引用"



【商品名】

Mamma Mia Plus



【商品説明】

・Uwe Rosenberg作

・プレイ人数：2~6人

・プレイ時間：60分

・ルール和訳はインターネットに公開されています。

・対象年齢：10歳以上



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 19.80 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Mamma

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