『ハイキュー!!展 連載完結記念 原画展 グッズ モザイクアートパズル ハイキュー ハイキュー展 モザイク パズル ジグソーパズル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 45分に出品され03月20日 21時 45分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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連載1話から最終話402話までの名シーン＆名セリフを約1500ページ使用！

まさに『ハイキュー!!』の歴史を刻み込んだ逸品。

組み立てながら感動を味わおう!!

1000ピース

ハイキュー展 モザイク パズル