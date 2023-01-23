『リリーブラウン 畔編みニットカーディガン LWND202067 レディース YEL 日本 F (FREE サイズ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 01時 16分に出品され04月26日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リリーブラウン 畔編みニットカーディガン LWND202067 レディース YEL 日本 F (FREE サイズ)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ リリーブラウン

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