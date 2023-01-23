『CAPTAIN STAG 杢ポリ リュック式キャリー ブラック 1254【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 42分に出品され03月25日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CAPTAIN STAG 杢ポリ リュック式キャリー ブラック 1254



【商品説明】

・ストラップの種類: 3way

・収納可能サイズ: Ａ4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・留め具の種類:ファスナー、ポケットの数:3



【サイズ】

高さ : 21.90 cm

横幅 : 37.70 cm

奥行 : 52.10 cm

重量 : 3.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ CAPTAIN

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リュック式キャリー

ブラック

1254