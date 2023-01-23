『CAPTAIN STAG 杢ポリ リュック式キャリー ブラック 1254【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 42分に出品され03月25日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CAPTAIN STAG 杢ポリ リュック式キャリー ブラック 1254
【商品説明】
・ストラップの種類: 3way
・収納可能サイズ: Ａ4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・留め具の種類:ファスナー、ポケットの数:3
【サイズ】
高さ : 21.90 cm
横幅 : 37.70 cm
奥行 : 52.10 cm
重量 : 3.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
900 入札履歴
終了
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