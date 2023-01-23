『ダイヤモンドローズBOX レインボーローズ 花言葉は「奇跡」 プリザーブドフラワーギフト・誕生日・記念日・サプライズギフトに (レインボー)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 19時 36分に出品され05月06日 19時 36分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ROSESHOP」より引用"



【商品名】

ダイヤモンドローズBOX レインボーローズ 花言葉は「奇跡」 プリザーブドフラワーギフト・誕生日・記念日・サプライズギフトに (レインボー)



【商品説明】

・エアコンなどの風、直射日光、高温多湿を避けて飾って下さい。水やりなどの管理は必要ありません。

・サイズ：BOX W10.5×D10.5×H7.5cm バラ 直径 10cm 素材：BOX 紙製（エンボス加工） バラ プリザーブドフラワー

・バラはベルベットのような質感、肉厚の花びら、厳選された色合いが他のプリザーブドフラワーには無い高級感を感じさせる

・レインボーローズの花言葉「奇跡」 直径約10cmの大輪プリザーブドローズ1輪をスタイリッシュなBOXギフトに。生花に特殊加工を施している為5年以上楽しめる。

・漆黒のBOXは



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。