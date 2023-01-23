『小動物看護士監修 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり機 Latuna ４L大容量 タイマー式 2WAY給電 手動給餌可 じどうえさやり【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 11分に出品され03月06日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

小動物看護士監修 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり機 Latuna ４L大容量 タイマー式 2WAY給電 手動給餌可 じどうえさやり



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.60 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 34.50 cm

重量 : 1.81 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。